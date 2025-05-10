На фоне обвинений в нарушениях перемирия Пакистан заявил о приверженности прекращению огня
Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что страна "остается преданной добросовестному исполнению перемирия" с Индией, на фоне обвинений в нарушении прекращения огня с обеих сторон. Об этом сообщает телеканал CNN.
Дипломатическое ведомство Пакистана обвинило Индию в нарушении перемирия "в некоторых районах", не приводя конкретных деталей, но заявило, что их Вооруженные силы относятся к ситуации "ответственно и сдержанно".
В Исламабаде отметили, что по их мнению любые вопросы соблюдения перемирия должны решаться путем коммуникации на "соответствующих уровнях", и призвали войска на местах действовать по своему усмотрению.
Накануне вечером глава МИД Индии Викрам Мисри заявил о неоднократных нарушениях перемирия со стороны Пакистана на протяжении последних часов.
"Вооруженные силы дают адекватный и надлежащий ответ и очень серьезно относятся к этим нарушениям", – отметил чиновник.
Индия призвала Пакистан принять "соответствующие меры по устранению этих нарушений и отнестись к ситуации со всей серьезностью и ответственностью". Мисри добавил, что военные его страны получили указания "действовать решительно" по поводу инцидентов вдоль границы и линии контроля в спорной провинции Кашмир.
Министр информации Пакистана отрицал заявления Индии о нарушении перемирия со стороны его страны.
Тем временем пакистанские власти назвали сегодняшнее перемирие "победой над Индией", а граждане страны принимают участие в празднованиях.
Днем 10 мая президент США Трамп заявил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.
- Однако вечером стало известно об ударах Пакистана по спорной провинции Кашмир - ПВО работало в центре столицы той части региона, которую контролирует Индия.