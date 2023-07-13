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НАБУ розшукує підозрюваного в корупції депутата Київради Трубіцина

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 15:59
НАБУ розшукує підозрюваного в корупції депутата Київради Трубіцина - Фото
Владислав Трубіцин (Фото: Facebook)

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, якого підозрюють у корупці. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Ще 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило про викриття депутата та ще п'ятьох осіб під час отримання 1,26 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

5 червня Трубіцина оголосили у міжнародний розшук.

Наразі депутат перебуває за кордоном.

У червні з'ясувалось, що Трубіцин виїхав за кордон за листом від Головного управління розвідки.

До відомства звертався командувач ССО Віктор Хоренко. Трубіцин та ще чотири особи мали виїхати за кордон як волонтери.

Скриншот з сайту НАБУ

  • 16 травня 2023 року Трубіцин не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року. 

Читайте також: Депутат Трубіцин каже, що хабарів не брав і від НАБУ не тікав

Артем Джеріпа
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