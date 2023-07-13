НАБУ разыскивает подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицина

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, подозреваемого в коррупции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Еще 9 февраля 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении депутата и еще пятерых человек при получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в Киеве.

5 июня Трубицина объявили в международный розыск.

В настоящее время депутат находится за границей.

В июне выяснилось, что Трубицын уехал за границу по письму от Главного управления разведки.

В ведомство обращался командующий ССО Виктор Хоренко. Трубицын и еще четыре человека должны были выехать за границу как волонтеры.

16 мая 2023 года Трубицын не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.

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