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НАБУ разыскивает подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицина

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 15:59
НАБУ разыскивает подозреваемого в коррупции депутата Киевсовета Трубицина - Фото
Владислав Трубицын (Фото: Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, подозреваемого в коррупции. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Еще 9 февраля 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении депутата и еще пятерых человек при получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в Киеве.

5 июня Трубицина объявили в международный розыск.

В настоящее время депутат находится за границей.

В июне выяснилось, что Трубицын уехал за границу по письму от Главного управления разведки.

В ведомство обращался командующий ССО Виктор Хоренко. Трубицын и еще четыре человека должны были выехать за границу как волонтеры.

Скриншот з сайту НАБУ

  • 16 мая 2023 года Трубицын не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.

Читайте также: Депутат Трубицын говорит, что взяток не брал и от НАБУ не убегал

Артём Джерипа
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