RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Треба прибрати "обмежено придатний" до служби, воюватимуть не на передовій – омбудсмен

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 23:10
Треба прибрати
Дмитро Лубінець (Скриншот з відео)

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на засіданні Ради нацбезпеки та оборони було прийнято рішення, що потрібно прибрати поняття "обмежено придатний" до військової служби. Люди з вадами здоров'я можуть служити у видах військ, не пов'язаних з безпосереднім перебуванням на передовій, також це допоможе у боротьбі з корупцією у військово-лікарських комісіях, розповів він в етері телемарафону.

"Це потребує врегулювання, це було окремо заслухано на засіданні РНБО в присутності президента та членів РНБО, я там у тому числі доповідав, і рішення таке, що треба прибрати це "обмежено придатний". Громадянин України повинен або бути придатним до виконання військової служби, або непридатний", – сказав Лубінець.

За його словами, його відомство зафіксувало "дуже багато випадків", коли через корупційну складову видавались довідки [про непридатність – Ред.] громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, а люди з відкритими проблемами та багаторічними діагнозами отримували довідки "обмежено придатний".

"Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, у нього є, наприклад, проблеми з хребтом. Але він може бути в штабі, або може бути там в складі ракетних військ, може займатись там IT-військовим напрямком, тобто все це треба врегулювати", – пояснив омбудсмен.

Посадовець заявив, що дав рекомендації на засіданні РНБО, що треба врегулювати статуси "придатний", "обмежено придатний" та "непридатний" через військові професії.

"І таким чином чітко показати громадянину України: якщо він придатний, але у нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у таких-то військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою", – сказав Лубінець.

Чиновник зазначив, що це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян та максимально цифровізовано.

На його думку, електронні бази мають бути доступні як для громадян, так і для лікарів і для інституцій як Уповноважений з прав людини, які здійснюють парламентський контроль.

"І саме це унеможливить, на мій погляд, з одного боку оцю корупцію, з іншого боку надасть мені можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються", – підсумував Лубінець.

  • На LIGA.net виходив великий текст про мобілізацію обмежено придатних до служби осіб у воєнний час: лікарі та активісти пояснили, чи раціонально мобілізувати людей з ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та деякими психічними розладами.
  • 3 вересня Міністерство оборони розширило список осіб, придатних до служби у воєнний час.
  • У командуванні Медичних сил виступили з роз'ясненнями щодо розширення переліку придатних до військової служби під час воєнного стану після відповідного наказу Міністерства оборони.

Читайте також: В Одеській області мобілізували чоловіка з вадами здоров'я: він помер у військовій частині

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнамобілізаціядмитро Лубінецьобмежено придатний
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 