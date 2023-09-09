Треба прибрати "обмежено придатний" до служби, воюватимуть не на передовій – омбудсмен

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на засіданні Ради нацбезпеки та оборони було прийнято рішення, що потрібно прибрати поняття "обмежено придатний" до військової служби. Люди з вадами здоров'я можуть служити у видах військ, не пов'язаних з безпосереднім перебуванням на передовій, також це допоможе у боротьбі з корупцією у військово-лікарських комісіях, розповів він в етері телемарафону.

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"Це потребує врегулювання, це було окремо заслухано на засіданні РНБО в присутності президента та членів РНБО, я там у тому числі доповідав, і рішення таке, що треба прибрати це "обмежено придатний". Громадянин України повинен або бути придатним до виконання військової служби, або непридатний", – сказав Лубінець.

За його словами, його відомство зафіксувало "дуже багато випадків", коли через корупційну складову видавались довідки [про непридатність – Ред.] громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, а люди з відкритими проблемами та багаторічними діагнозами отримували довідки "обмежено придатний".

"Якщо він, наприклад, в силу свого здоров'я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій, у нього є, наприклад, проблеми з хребтом. Але він може бути в штабі, або може бути там в складі ракетних військ, може займатись там IT-військовим напрямком, тобто все це треба врегулювати", – пояснив омбудсмен.

Посадовець заявив, що дав рекомендації на засіданні РНБО, що треба врегулювати статуси "придатний", "обмежено придатний" та "непридатний" через військові професії.

"І таким чином чітко показати громадянину України: якщо він придатний, але у нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у таких-то військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою", – сказав Лубінець.

Чиновник зазначив, що це повинно бути максимально прозоро, зрозуміло для громадян та максимально цифровізовано.

На його думку, електронні бази мають бути доступні як для громадян, так і для лікарів і для інституцій як Уповноважений з прав людини, які здійснюють парламентський контроль.

"І саме це унеможливить, на мій погляд, з одного боку оцю корупцію, з іншого боку надасть мені можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються", – підсумував Лубінець.

На LIGA.net виходив великий текст про мобілізацію обмежено придатних до служби осіб у воєнний час: лікарі та активісти пояснили, чи раціонально мобілізувати людей з ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та деякими психічними розладами.

3 вересня Міністерство оборони розширило список осіб, придатних до служби у воєнний час.

У командуванні Медичних сил виступили з роз'ясненнями щодо розширення переліку придатних до військової служби під час воєнного стану після відповідного наказу Міністерства оборони.

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