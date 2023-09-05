В Україні розширили перелік придатних для мобілізації. ЗСУ випустили детальні роз'яснення

У командуванні Медичних сил виступили з роз'ясненнями щодо розширення переліку придатних до військової служби під час воєнного стану після відповідного наказу Міністерства оборони.

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Військові заявляють, що Медичні сили, МОЗ та командування Збройних Сил України розробили зміни до списку хвороб, які визначають ступінь придатності до військової служби.

Зазначається, що список хвороб по суті не змінився — там залишилися ті захворювання, за якими військовослужбовці визнаються придатними, обмежено придатними чи непридатними.

"Нинішні зміни рекомендують лікарям однаково трактувати положення про військово-лікарську експертизу, щоб мінімізувати кількість помилок під час ухвалення рішень про придатність. Щодо осіб, яких призивають на службу з хронічними захворюваннями, такі люди і до внесення змін служили у ЗСУ на різних посадах. Зокрема, у підрозділах забезпечення, у навчальних центрах. Є приклади, коли такі військовослужбовці проходили службу і в інших військових підрозділах", — йдеться у повідомленні.

Командування пише, що індивідуальний підхід у визначенні придатності означає, що в Силах оборони є різні війська, завдання та рівень навантаження, а тому щодо кожного військового, який має проблеми зі здоров'ям, ухвалюватиметься окреме рішення.

У Медсилах наголошують, що рішення про придатність ухвалюють військово-лікарські комісії, а якщо людина має певне захворювання, яке не дозволяє проходити службу за станом здоров'я, то її не можуть мобілізувати.

"Якщо є захворювання, які перебувають у тривалій ремісії (3–5 років) і це підтверджено лабораторними дослідженнями, то буде застосовано індивідуальний підхід та ухвалено індивідуальне рішення — придатний чи непридатний. У такому разі приймається ухвала про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю", — йдеться у заяві.

Також ЗСУ вказали, що обмеження за станом здоров'я для розподілу військовослужбовців у ті чи інші роди військ зберігаються.

"Військовослужбовці, які страждають на певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення, десанту, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення", — резюмували в командуванні.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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