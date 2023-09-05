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В Украине расширили перечень годных к мобилизации. ВСУ выпустили детальные разъяснения

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2023, 13:21
В Украине расширили перечень годных к мобилизации. ВСУ выпустили детальные разъяснения - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В командовании Медицинских сил выступили с разъяснениями насчет расширения перечня годных к воинской службе во время военного положения после соответствующего приказа министерства обороны. 

Военные заявляют, что Медицинские силы, Миноздравохранения и командование Вооруженных Сил Украины разработали изменения в список болезней, которые определяют степень пригодности к воинской службе. 

Отмечается, что список болезней по сути не изменился — там остались те заболевания, по которыми военнослужащие признаются пригодными, ограниченно пригодными или непригодными. 

"Нынешние изменения рекомендуют врачам одинаково трактовать положения о военно-врачебной экспертизе, чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности. Относительно лиц, призываемых на службу с хроническими заболеваниями, такие люди и до внесения изменений служили в ВСУ на разных должностях. В частности, в подразделениях обеспечения, в учебных центрах. Есть примеры, когда такие военнослужащие проходили службу и в других воинских подразделениях", — сказано в сообщении.

Командование пишет, что индивидуальный подход в определении пригодности значит, что в Силах обороны есть разные рода войск, задачи и уровень нагрузки, а поэтому по каждому военному, который имеет проблемы со здоровьем, будет приниматься отдельное решение. 

В Медсилах подчеркивают, что решение о пригодности принимают военно-врачебные комиссии, а если у человека есть определенное заболевание, которое не позволяет проходить службу по состоянию здоровья, то его не могут мобилизовать. 

"Если есть заболевания, находящиеся в длительной ремиссии (3–5 лет) и это подтверждено лабораторными исследованиями, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригодный или непригодный. В таком случае принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности", — говорится в заявлении.

Также ВСУ указали, что ограничения по состоянию здоровья для распределения военнослужащих в те или иные рода войск, сохраняются .

"Военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения, десанта, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения", — резюмировали в командовании.

  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
  • 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
  • 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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Дмитрий Гриниченко
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