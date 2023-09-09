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Надо убрать "ограниченно пригодный" к службе, воевать будут не на передовой – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 23:10
Надо убрать
Дмитрий Лубинец (Скриншот по видео)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны было принято решение, что нужно убрать понятие "ограниченно пригодное" к военной службе. Люди с недостатками здоровья могут служить в видах войск, не связанных с непосредственным пребыванием на передовой, и это поможет в борьбе с коррупцией в военно-врачебных комиссиях, рассказал он в эфире телемарафона.

"Это нуждается в урегулировании, это было отдельно заслушано на заседании СНБО в присутствии президента и членов СНБО, я там в том числе докладывал, и решение такое, что нужно убрать это "ограниченно пригодное". Гражданин Украины должен или быть пригодным к выполнению военной службы, или непригоден", – сказал Лубинец.

По его словам, его ведомство зафиксировало " очень много случаев ", когда из-за коррупционной составляющей выдавались справки о непригодности – гражданам, которые не имеют проблем со здоровьем, а люди с открытыми проблемами и многолетними диагнозами получали справки "ограниченно пригодный" ".

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, у него есть например проблемы с позвоночником. Но он может быть в штабе, или может быть там в составе ракетных войск, может заниматься там IT-военным направлением, то есть все это нужно урегулировать", – пояснил омбудсмен.

Чиновник заявил, что дал рекомендации на заседании СНБО, что нужно урегулировать статусы "пригодный", "ограниченно пригодный" и "непригодный" из-за военных профессий.

"И таким образом четко показать гражданину Украины: если он пригоден, но у него есть проблемы со здоровьем, то он пригоден именно для прохождения службы в таких-то войсках, которые, например, не связаны вообще с передовой", – сказал Лубинец. .

Чиновник отметил, что это должно быть максимально прозрачно, понятно гражданам и максимально цифровизировано.

По его мнению, электронные базы должны быть доступны как гражданам, так и врачам и институтам как Уполномоченный по правам человека, которые осуществляют парламентский контроль.

"И именно это исключит возможность, на мой взгляд, с одной стороны этой коррупции, с другой стороны предоставит мне возможность действительно защищать права граждан, если они нарушаются", – подытожил Лубинец.

  • На LIGA.net выходил большой текст о мобилизации ограниченно пригодных к службе лиц в военное время: врачи и активисты объяснили, рационально ли мобилизовать людей с ВИЧ, туберкулезом, вирусными гепатитами и некоторыми психическими расстройствами.
  • 3 сентября Министерство обороны расширило список лиц, пригодных для службы в военное время.
  • В командовании Медицинских сил выступили с разъяснениями по расширению перечня пригодных к военной службе во время военного положения после соответствующего приказа Министерства обороны.

Читайте также: В Одесской области мобилизовали мужчину с недостатками здоровья: он умер в воинской части

Артём Джерипа
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