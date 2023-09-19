Нагірний Карабах. Данілов каже, що Росія не буде воювати у регіоні: Вона кинула Вірменію
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи загострення у Нагірному Карабаху, заявив, що Росія не буде воювати у регіоні і здасть Вірменію. Так він прокоментував сьогоднішню ситуацію в інтерв'ю Українській правді.
"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. Росія залишить Вірменію сам на сам", – сказав Данілов.
За його словами, це мають розуміти країни центральної Азії, які все ще мають відносини з Росією, оскільки вона "кидає своїх союзників та не виконує зобов'язання".
Відповідаючи на запитання, що спонукало Азербайджан розпочати активні бойові дії в Нагірному Карабаху, Данілов сказав: "Слабкість Росії".
"Вона обіцяла вірменам допомагати у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав‘язана на війні проти України, тому вона ніякий опір чинити не може", – пояснив секретар РНБО.
- 18 квітня 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.
Читайте також: Пашинян дорікнув Путіну в невиконанні домовленостей щодо Нагірного Карабаху
Коментарі