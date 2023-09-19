RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нагірний Карабах. Данілов каже, що Росія не буде воювати у регіоні: Вона кинула Вірменію

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 22:27
Нагірний Карабах. Данілов каже, що Росія не буде воювати у регіоні: Вона кинула Вірменію - Фото
Олексій Данілов (Facebook)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи загострення у Нагірному Карабаху, заявив, що Росія не буде воювати у регіоні і здасть Вірменію. Так він прокоментував сьогоднішню ситуацію в інтерв'ю Українській правді.

"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. Росія залишить Вірменію сам на сам", – сказав Данілов.

За його словами, це мають розуміти країни центральної Азії, які все ще мають відносини з Росією, оскільки вона "кидає своїх союзників та не виконує зобов'язання".

Відповідаючи на запитання, що спонукало Азербайджан розпочати активні бойові дії в Нагірному Карабаху, Данілов сказав: "Слабкість Росії".

"Вона обіцяла вірменам допомагати у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав‘язана на війні проти України, тому вона ніякий опір чинити не може", – пояснив секретар РНБО. 

ДОВІДКА. Вранці 19 вересня у Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку "воєнних провокацій і терактів" із боку сил Вірменії. Армія Азербайджану протягом дня завдає ударів по позиціях і пунктах вірменських військ. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив на брифінгу, що його країна відмовляється розпочинати воєнні дії з Азербайджаном через ситуацію у Нагірному Карабаху. Водночас він вважає, що російський контингент у регіоні має "вжити заходів" для стабілізації ситуації.

Читайте також: Пашинян дорікнув Путіну в невиконанні домовленостей щодо Нагірного Карабаху

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
олексій даніловнагірний карабах
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 