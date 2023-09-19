Нагірний Карабах. Данілов каже, що Росія не буде воювати у регіоні: Вона кинула Вірменію

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, коментуючи загострення у Нагірному Карабаху, заявив, що Росія не буде воювати у регіоні і здасть Вірменію. Так він прокоментував сьогоднішню ситуацію в інтерв'ю Українській правді.

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"Росія здасть Вірменію, вона не буде там воювати. Вона не є взагалі будь-яким партнером для будь-якої країни. Росія залишить Вірменію сам на сам", – сказав Данілов.

За його словами, це мають розуміти країни центральної Азії, які все ще мають відносини з Росією, оскільки вона "кидає своїх союзників та не виконує зобов'язання".

Відповідаючи на запитання, що спонукало Азербайджан розпочати активні бойові дії в Нагірному Карабаху, Данілов сказав: "Слабкість Росії".

"Вона обіцяла вірменам допомагати у цьому питанні. Азербайджан розуміє, що Росія зараз зав‘язана на війні проти України, тому вона ніякий опір чинити не може", – пояснив секретар РНБО.

ДОВІДКА. Вранці 19 вересня у Баку . Вранці 19 вересня у Баку заявили , що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку "воєнних провокацій і терактів" із боку сил Вірменії. Армія Азербайджану протягом дня завдає ударів по позиціях і пунктах вірменських військ. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив на брифінгу, що його країна відмовляється розпочинати воєнні дії з Азербайджаном через ситуацію у Нагірному Карабаху. Водночас він вважає, що російський контингент у регіоні має "вжити заходів" для стабілізації ситуації.

18 квітня 2023 року президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.

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