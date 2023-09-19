Нагорный Карабах. Данилов говорит, что РФ не будет воевать в регионе: Она бросила Армению

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя обострение в Нагорном Карабахе, заявил, что Россия не будет воевать в регионе и сдаст Армению. Так он прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в интервью Украинской правде.

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"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать. Она не является вообще каким-либо партнером для любой страны. Россия оставит Армению один на один", – сказал Данилов.

По его словам, это должны понимать страны центральной Азии, все еще имеющие отношения с Россией, поскольку она "бросает своих союзников и не выполняет обязательства".

Отвечая на вопрос, что побудило Азербайджан начать активные боевые действия в Нагорном Карабахе, Данилов сказал: "Слабость России".

"Она обещала армянам помогать в этом вопросе. Азербайджан понимает, что Россия сейчас завязана на войне против Украины, поэтому и оказывать какое-либо сопротивление она не может", – пояснил секретарь СНБО.

СПРАВКА. Утром 19 сентября в Баку . Утром 19 сентября в Баку заявили , что армия Азербайджана начала "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Азербайджан требует от Армении полностью вывести оттуда войска и распустить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Арцах). В МИД Азербайджана говорят, что операция в регионе – это ответ на ряд "военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении. Армия Азербайджана в течение дня наносит удары по позициям и пунктам армянских войск. Премьер Армении Никол Пашинян заявил на брифинге, что его страна отказывается начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. В то же время он считает, что российский контингент в регионе должен "принять меры" для стабилизации ситуации.

18 апреля 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что живущие в Нагорном Карабахе армяне должны принять азербайджанское гражданство или уехать.

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