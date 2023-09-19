Нагорный Карабах. Данилов говорит, что РФ не будет воевать в регионе: Она бросила Армению
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя обострение в Нагорном Карабахе, заявил, что Россия не будет воевать в регионе и сдаст Армению. Так он прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в интервью Украинской правде.
"Россия сдаст Армению, она не будет там воевать. Она не является вообще каким-либо партнером для любой страны. Россия оставит Армению один на один", – сказал Данилов.
По его словам, это должны понимать страны центральной Азии, все еще имеющие отношения с Россией, поскольку она "бросает своих союзников и не выполняет обязательства".
Отвечая на вопрос, что побудило Азербайджан начать активные боевые действия в Нагорном Карабахе, Данилов сказал: "Слабость России".
"Она обещала армянам помогать в этом вопросе. Азербайджан понимает, что Россия сейчас завязана на войне против Украины, поэтому и оказывать какое-либо сопротивление она не может", – пояснил секретарь СНБО.
- 18 апреля 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что живущие в Нагорном Карабахе армяне должны принять азербайджанское гражданство или уехать.
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