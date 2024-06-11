Наявні підрозділи БпЛА не будуть перепідпорядковані Силам безпілотних систем

Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Підрозділи безпілотних систем, які зараз виконують бойові задачі на фронті, не будуть перепідпорядковані під Сили безпілотних систем. Так командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський відповів на запитання кореспондентки LIGA.net.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми в жодному разі не будемо забирати до себе та перетягувати підрозділи з бригад, які сьогодні знаходяться на фронті. Це деструктив", – сказав він.

За словами Сухаревського, Сили безпілотних систем насамперед створені для тісної взаємодії з наявними вже підрозділами БпЛА, а також підсилення та підтримки їх складової.

Вадим Сухаревський (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.

10 червня полковника Вадима Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Читайте також: Репер YARMAK презентував ШІ-логотип для Сил безпілотних систем. Це механічна ластівка – фото