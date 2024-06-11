Существующие подразделения БпЛА не будут переподчинять Силам беспилотных систем

Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Подразделения беспилотных систем, которые сейчас выполняют боевые задачи на фронте, не будут переподчинены под Силы беспилотных систем. Так, командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский ответил на соответствующий вопрос корреспондентки LIGA.net.

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"Мы ни в коем случае не будем забирать к себе и перетягивать подразделения из бригад, которые сегодня находятся на фронте. Это деструктив", – сказал он.

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем прежде всего созданы для тесного взаимодействия с уже имеющимися подразделениями беспилотных систем, а также усиления и поддержки их составляющей.

Вадим Сухаревский (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Указ в тот день появился на сайте ОП.

10 июня полковник Вадим Сухаревский был назначен командующим Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

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