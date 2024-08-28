Найчастіше незаконно перетинають кордон в Одеській області – генпрокурор

Всього у першому півріччі 2024 року до суду скерували 43 обвинувальні акти щодо організації незаконного перетину кордону

Андрій Костін (Фото: пресслужба Офісу генпрокурора)

Найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області. Про це у коментарі LIGA.net заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

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За його словами, ситуація із втечею народного депутата Артема Дмитрука підсвітила існуючу гостру проблему – Державній прикордонній службі не вистачає ресурсів, щоб повністю закрити кордон.

"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти і з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші і це час. Я вважаю, що їм треба це виділити і почати це з найбільш ризикованих ділянок", – сказав Костін.

Одним з таких "ризикованих" регіонів, за його словами, є Одеська область. Там у першому півріччі 2024 року до суду скерували шість обвинувальних актів щодо злочинних угруповань, які організовували незаконний перетин кордону. Це – найбільший показник в Україні.