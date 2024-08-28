Найчастіше незаконно перетинають кордон в Одеській області – генпрокурор
Найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області. Про це у коментарі LIGA.net заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.
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За його словами, ситуація із втечею народного депутата Артема Дмитрука підсвітила існуючу гостру проблему – Державній прикордонній службі не вистачає ресурсів, щоб повністю закрити кордон.
"Велика кількість прикордонників постійно воює в Силах оборони. Їм треба допомогти і з технічним оснащенням кордону, який є між контрольно-пропускними пунктами, і з фізичним захистом кордону. На це потрібні гроші і це час. Я вважаю, що їм треба це виділити і почати це з найбільш ризикованих ділянок", – сказав Костін.
Одним з таких "ризикованих" регіонів, за його словами, є Одеська область. Там у першому півріччі 2024 року до суду скерували шість обвинувальних актів щодо злочинних угруповань, які організовували незаконний перетин кордону. Це – найбільший показник в Україні.
- Удень 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі й Києві, які відбулися у 2022 та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.