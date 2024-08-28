Чаще всего незаконно пересекают границу в Одесской области – генпрокурор

Всего в первом полугодии 2024 года в суд направили 43 обвинительных акта по организации незаконного пересечения границы

Андрей Костин (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Наибольшее количество направленных в суд обвинительных актов в отношении участников группировок, организовавших незаконное пересечение границы, с начала 2024 года зафиксировано в Одесской области. Об этом в комментарии LIGA.net заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

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По его словам, ситуация с бегством народного депутата Артема Дмитрука посчеркнула существующую острую проблему – Государственной пограничной службе не хватает ресурсов, чтобы полностью закрыть границу.

"Большое количество пограничников постоянно воюет в Силах обороны. Им нужно помочь и с техническим оснащением границы, которая есть между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и это время. Я считаю, что им нужно это выделить и начать это один из наиболее рискованных участков", – сказал Костин.

Одним из таких "рискованных" регионов, по его словам, является Одесская область. Там в первом полугодии 2024 года в суд направили шесть обвинительных актов по преступным группировкам, которые организовывали незаконное пересечение границы. Это – самый большой показатель в Украине.