Чаще всего незаконно пересекают границу в Одесской области – генпрокурор
Наибольшее количество направленных в суд обвинительных актов в отношении участников группировок, организовавших незаконное пересечение границы, с начала 2024 года зафиксировано в Одесской области. Об этом в комментарии LIGA.net заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
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По его словам, ситуация с бегством народного депутата Артема Дмитрука посчеркнула существующую острую проблему – Государственной пограничной службе не хватает ресурсов, чтобы полностью закрыть границу.
"Большое количество пограничников постоянно воюет в Силах обороны. Им нужно помочь и с техническим оснащением границы, которая есть между контрольно-пропускными пунктами, и с физической защитой границы. На это нужны деньги и это время. Я считаю, что им нужно это выделить и начать это один из наиболее рискованных участков", – сказал Костин.
Одним из таких "рискованных" регионов, по его словам, является Одесская область. Там в первом полугодии 2024 года в суд направили шесть обвинительных актов по преступным группировкам, которые организовывали незаконное пересечение границы. Это – самый большой показатель в Украине.
- Днем 25 августа генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении действующему нардепу – по инцидентам с нападениями на правоохранителя и военного в Одессе и Киеве , произошедших в 2022 и 2023 годах соответственно . Ранее в тот же день СМИ уже сообщали, что нардеп Дмитрук уехал за границу в Молдову.
- Вечером ДБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом . Собеседник LIGA.net в ДБР подтвердил, что речь идет о Дмитруке.
- Уже 26 августа коммуникационница ДБР сообщила: в ведомстве действительно были материалы дел по нардепу, но его не могли задержать раньше – не было подозрения от генерального прокурора .