Найвищу готовність воювати за свою державу, крім українців, показують в Азії – опитування

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Найбільшу готовність за умов війни воювати за свою державу, окрім українців, демонструють жителі країн Азії. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" спільно з інститутом досліджень Gallup International.

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Згідно з результатами опитування, Україна має найвищу готовність воювати за свою державу серед країн Євросоюзу. 62% респондентів готові захищати свою країну, майже вдвічі менше тих, хто "не готовий", – 33%, а тих, хто ще не визначився – 4%.

За умов війни продемонстрували найвищий рівень готовності воювати за власну країну респонденти з Азії: у Вірменії – 96%, в Саудівській Аравії - 94%.

Високі показники мають і такі країни як Азербайджан, Грузія, Афганістан, Індія та Пакистан.

Серед сусідів України відносна більшість готова боронити свою державу в Молдові, де близько половини респондентів відповіли ствердно щодо цього. У Румунії та Польщі цей відсоток дещо менший за половину опитаних.

Найбільший показник тих, хто не визначився, спостерігається в країнах Америки та Європи. Водночас вищу готовність воювати демонструють респонденти з держав Центрально-Східної Європи. Найменші показники серед європейських країн в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії та Болгарії. А найбільше неготові воювати за власну країну японці.

Опитування проведено соціологічною групою "Рейтинг" в співпраці з інститутом досліджень Gallup International за власною ініціативою у межах щорічної традиції проєкту End of Year (EoY). Дослідження 2023 року проводилось в 41 державі світу. Протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано близько 1000 людей у кожній країні. Загалом було опитано 40 428 осіб у всьому світі.

Фото: Соціологічна група "Рейтинг"

13 березня соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила опитування, за яким на березень 2024 року 70% українців мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

16 квітня соціологічна група "Рейтинг" опублікувала результати опитування, які свідчать, що більшість людей у всьому світі очікує, що 2024 рік відзначатиметься неспокоєм.

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