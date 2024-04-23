Высокую готовность воевать за свое государство, кроме украинцев, показывают в Азии – опрос

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Самую высокую готовность в случае войны сражаться за свое государство, кроме украинцев, демонстрируют жители стран Азии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" совместно с институтом исследований Gallup International.

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Согласно результатам опроса, у Украины самая высокая готовность воевать за свое государство среди стран Евросоюза. 62% респондентов готовы защищать свою страну, почти вдвое меньше тех, кто "не готов", – 33%, а еще не определившихся – 4%.

В условиях войны продемонстрировали высокий уровень готовности воевать за свою страну респонденты из Азии: в Армении – 96%, в Саудовской Аравии – 94%.

Высокие показатели имеют и такие страны, как Азербайджан, Грузия, Афганистан, Индия и Пакистан.

Среди соседей Украины относительное большинство готово защищать свое государство в Молодове, где около половины респондентов ответили утвердительно на этот счет. В Румынии и Польше этот процент несколько меньше половины опрошенных.

Наибольший показатель неопределившихся наблюдается в странах Америки и Европы. В то же время более высокую готовность воевать демонстрируют респонденты из государств Центрально-Восточной Европы. Самые низкие показатели среди европейских стран в Италии, Германии, Австрии, Испании и Болгарии. А больше всего не готовы воевать за свою страну японцы.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" в сотрудничестве с институтом исследований Gallup International по собственной инициативе в рамках ежегодной традиции проекта End of Year (EoY). Исследование 2023 года проводилось в 41 государстве мира. В октябре-декабре 2023 года было опрошено около 1000 человек в каждой стране. Всего было опрошено 40 428 человек во всем мире.

Фото: Социологическая группа ''Рейтинг''

13 марта социологическая группа "Рейтинг" обнародовала опрос, по которому на март 2024 года 70% украинцев имеют среди близких тех, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

16 апреля социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, свидетельствующие о том, что большинство людей во всем мире ожидает, что 2024 год будет отмечен неспокойствием.

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