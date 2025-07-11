Нардеп Євгеній Шевченко отримав нову підозру – на цей раз у шахрайстві

За версією слідства, політик замішаний у постачаннях добрив із Білорусі, за які він вимагав "відкати"

Підозрюваний (Фото: ДБР)

Чинний народний депутат, який перебуває під вартою з 2024 року, отримав нову підозру – на цей раз у шахрайстві. Про це повідомила Служба безпеки України, не називаючи його імені, але обставини справи вказують на Євгенія Шевченка.

Правоохоронці задокументували, як нардеп у 2021 році "видурював" гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі. Прикриваючись зв’язками з країною, він штучно перешкоджав доставленню товарів із Білорусі в Україну і вимагав хабар у 14, 5 млн грн за усунення перешкод.

Правоохоронці задокументували, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, яка належить сину нардепа, у період із грудня 2021-го до лютого 2022 року.

Також отримані дані свідчать, що нардеп міг регулярно отримувати "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на постачання добрив.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах.

Також 11 липня відбулися обшуки у колишнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Як повідомила Українська правда, йдеться про ймовірну причетність до шахрайських дій Шевченка, але сам Кубраков заперечив.

"Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури", – заявив він.

Кубраков підкреслив, що після початку повномасштабної війни він знав про життя Шевченка виключно з преси. Також він наголосив, що під час держслужби і зараз дотримується думки, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів.

"Усі, з ким я працював, знають про цей принцип – ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", – підкреслив ексміністр.