Нардеп Евгений Шевченко получил новое подозрение – на этот раз в мошенничестве

По версии следствия, политик замешан в поставках удобрений из Беларуси, за которые он требовал "откат"

Подозреваемый (Фото: ГБР)

Действующий народный депутат, находящийся под стражей с 2024 года, получил новое подозрение – на этот раз в мошенничестве. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, не называя его имени, но обстоятельства дела указывают на Евгения Шевченко.

Правоохранители задокументировали, как нардеп в 2021 году "выдуривал" деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси. Прикрываясь связями со страной, он искусственно препятствовал доставке товаров из Беларуси в Украину и требовал взятку в 14,5 млн грн за устранение препятствий.

Правоохранители задокументировали, что соответствующая сумма поступила на счета коммерческой структуры, принадлежащей сыну нардепа, в период с декабря 2021-го по февраль 2022 года.

Также полученные данные свидетельствуют, что нардеп мог регулярно получать откаты, предлагая другим украинским предприятиям беларуские квоты на поставку удобрений.

На основании собранных улик нардепу сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

Также 11 июля прошли обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Как сообщила Украинская правда, речь идет о вероятной причастности к мошенническим действиям Шевченко, но сам Кубраков отрицает.

"Хочу сказать, что ни к Евгению Шевченко, ни к Беларуси, ни к закупкам удобрений или любым другим махинациям я не имею никакого отношения. Последний наш контакт состоялся еще до полномасштабного вторжения. Он обращался ко мне как народный депутат к министру инфраструктуры", – заявил он.

Кубраков подчеркнул, что после начала полномасштабной войны он знал о жизни Шевченко исключительно из прессы. Также он подчеркнул, что во время госслужбы и сейчас придерживается мнения, что правоохранители должны всегда иметь свободный доступ ко всем необходимым им материалам.

"Все, с кем я работал, знают об этом принципе – мы всегда оперативно предоставляли всю информацию правоохранительным органам по первому их запросу. Никогда ничего не скрываю и не собираюсь этого делать и в этой ситуации", – подчеркнул экс-министр.