Нардеп получил новое подозрение в госизмене. Речь идет о Евгении Шевченко – источник

Нардепу вручили подозрение (Фото: СБУ)

Действующий народный депутат, с ноября 2024 года находящийся в СИЗО, получил новое подозрение в государственной измене. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По информации собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Евгении Шевченко.

Отмечается, что СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили нардепа на новых преступлениях. Правоохранители установили, что парламентарий работал на Россию не только до, но и после полномасштабного вторжения.

После 24 февраля 2022 года он, по данным следствия, распространял фейки кремлевской пропаганды, в которых призывал украинцев сложить оружие перед оккупантами, и пытался дискредитировать Силы обороны.

В ГБР сообщили, что народный депутат также неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападения российских войск с территории Беларуси.

Независимая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта в ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Нардепу сообщили о дополнительном подозрении в государственной измене. Он продолжит находиться под стражей, политику может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: ГБР