Нардеп отримав нову підозру в державній зраді. Йдеться про Євгена Шевченка – джерело

Нардепу вручили підозру (Фото: СБУ)

Чинний народний депутат, який з листопада 2024 року перебуває у СІЗО, отримав нову підозру в державній зраді. Про це повідомила Служба безпеки України.

За інформацією співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Євгена Шевченка.

Зазначається, що СБУ сумісно з Державним бюро розслідувань викрили нардепа на нових злочинах. Правоохоронці встановили, що парламентар працював на Росію не лише до, а й після повномасштабного вторгнення.

Після 24 лютого 2022 року він, за даними слідства, поширював фейки кремлівської пропаганди, у яких закликав українців скласти зброю перед окупантами, і намагався дискредитувати Сили оборони.

У ДБР повідомили, що народний депутат також неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався з представниками бізнесу, політики та самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Посилаючись на ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі.

Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Нардепу повідомили про додаткову підозру в державній зраді. Він продовжить перебувати під вартою, політику може загрожувати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: ДБР