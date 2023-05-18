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Наступ ЗСУ може вплинути на перспективи в НАТО, але все не зводиться до нього — посол України

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 14:34
Наступ ЗСУ може вплинути на перспективи в НАТО, але все не зводиться до нього — посол України - Фото
Наталія Галібаренко (Фото: скриншот з відео)

Успішний наступ Збройних Сил України може вплинути на перспективи вступу до НАТО, але не треба прив'язуватись лише до цієї операції. Про це заявила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю LIGA.net, яке вийде найближчим часом.

За її словами, вона не виключає, що успішний наступ та звільнення великих територій до саміту Альянсу у Вільнюсі може вплинути на рішення НАТО щодо перспектив членства України.

"Хоча вважаю, що ми не можемо ставити ухвалення рішень, тим більше такого масштабу, як про наше членство, в залежність від успішності контрнаступу", — сказала Галібаренко.

Дипломат заявила, що ніхто не може сказати, що війна закінчиться завтра чи післязавтра.

"Після цього контрнаступу можуть бути ще наступи. Як би там не було, НАТО має продовжувати свою чітку лінію. І ця невизначеність, потім створення якихось нових сірих зон безпеки — це знову ж таки небезпека для них самих на їхніх кордонах", — наголосила вона.

  • 27 квітня 2023 року генсек НАТО заявив, що на саміті у Вільнюсі Альянс виступить з багаторічною програмою підтримки України.
  • 9 травня Столтенберг повідомив, що усі країни-члени НАТО досягли згоди щодо трьох пунктів зі вступу України до Альянсу.
  • 10 травня генсек НАТО сказав, що союзники підготували Україну до контрнаступу, проте росіяни також побудували потужну оборону.

Читайте також: Генсек НАТО: Україна отримала 1550 бронемашин та 230 танків. Ми підготували дев'ять бригад

Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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