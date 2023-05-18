Наступление ВСУ может повлиять на перспективы в НАТО, но все не сводится к нему — посол

Успешное наступление Вооруженных Сил Украины может повлиять на перспективы вступления в НАТО, но не нужно привязываться только к этой операции. Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко в интервью LIGA.net, которое выйдет в ближайшее время.

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По ее словам, она не исключает, что успешное наступление и освобождение больших территорий до саммита Альянса в Вильнюсе может повлиять на решение НАТО насчет перспектив членства Украины.

"Хотя считаю, что мы не можем ставить принятие решений, тем более такого масштаба, как о нашем членстве, в зависимость от успешности контрнаступления", — сказала Галибаренко.

Дипломат заявила, что никто не может сказать, что война закончится завтра или послезавтра.

"После этого контрнаступления могут быть еще наступления. Как бы то ни было, НАТО должно продолжать свою четкую линию. И эта неопределенность, потом создание каких-то новых серых зон безопасности — это опять же опасность для них самих на их границах", — подчеркнула она.

27 апреля 2023 г. генсек НАТО заявил, что на саммите в Вильнюсе Альянс выступит с многолетней программой поддержки Украины.

9 мая Столтенберг сообщил, что все страны-члены НАТО достигли согласия по трем пунктам о вступлении Украины в Альянс.

10 мая он сказал, что союзники подготовили Украину к контрнаступлению, однако россияне также построили мощную оборону.

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