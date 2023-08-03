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Наступ ЗСУ на півдні. За добу знищено 22 одиниці техніки РФ — генерал Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 14:38
Наступ ЗСУ на півдні. За добу знищено 22 одиниці техніки РФ — генерал Тарнавський - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 22 одиниці техніки російських окупантів на південному напрямку минулої доби. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи на півдні виконали 1436 вогневих завдань.

Росіяни втратили 22 одиниці військової техніки безповоротно.

Знищено один танк, дев'ять броньованих машин, чотири одиниці артилерійських систем та мінометів, станковий гранатомет, три безпілотники, чотири автомобілі та склад боєприпасів.

Раніше стало відомо, що підрозділи Національної гвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку.

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Дмитро Гриниченко
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