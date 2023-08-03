Наступ ЗСУ на півдні. За добу знищено 22 одиниці техніки РФ — генерал Тарнавський
03.08.2023, 14:38
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)
Збройні Сили України знищили 22 одиниці техніки російських окупантів на південному напрямку минулої доби. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, артилерійські підрозділи на півдні виконали 1436 вогневих завдань.
Росіяни втратили 22 одиниці військової техніки безповоротно.
Знищено один танк, дев'ять броньованих машин, чотири одиниці артилерійських систем та мінометів, станковий гранатомет, три безпілотники, чотири автомобілі та склад боєприпасів.
Раніше стало відомо, що підрозділи Національної гвардії просунулися на близько 650 метрів углиб оборони росіян на Мелітопольському напрямку.
- 24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.
- У Білому домі заявили, що наступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію, "сидячи на дивані".
- Секретар РНБО Данілов: У наступі ЗСУ немає жодних графіків і дедлайнів. На метр землі – до п'яти мін.
Читайте також: "Прорив буде, але не як під Ізюмом". Інтерв'ю нового голови Нацгвардії – за хвилину
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Останні новини
Коментарі