Наступление ВСУ на юге. За сутки уничтожены 22 единицы техники РФ — генерал Тарнавский

Вооруженные Силы Украины уничтожили 22 единицы техники российских оккупантов на южном направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

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По его словам, артиллерийские подразделения на юге выполнили 1436 огневых задач.

Россияне потеряли 22 единицы военной техники безвозвратно.

Уничтожены один танк, девять бронированных машин, четыре единицы артиллерийских систем и минометов, станковый гранатомет, три беспилотника, четыре автомобиля и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении.

24 июля 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану. Он подчеркнул, что наступательная операция – это не компьютерная игра.

В Белом доме заявили, что наступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию, "сидя на диване".

Секретарь СНБО Данилов: В наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. На метр земли – до пяти мин.

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