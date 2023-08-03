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Наступление ВСУ на юге. За сутки уничтожены 22 единицы техники РФ — генерал Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 14:38
Наступление ВСУ на юге. За сутки уничтожены 22 единицы техники РФ — генерал Тарнавский - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 22 единицы техники российских оккупантов на южном направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

По его словам, артиллерийские подразделения на юге выполнили 1436 огневых задач.

Россияне потеряли 22 единицы военной техники безвозвратно.

Уничтожены один танк, девять бронированных машин, четыре единицы артиллерийских систем и минометов, станковый гранатомет, три беспилотника, четыре автомобиля и склад боеприпасов. 

Ранее стало известно, что подразделения Национальной гвардии продвинулись на около 650 метров вглубь обороны россиян на Мелитопольском направлении.

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Дмитрий Гриниченко
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