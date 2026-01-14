Трамп – єдиний світовий лідер, здатний вирішити проблему загрози Путіна – Навроцький

Президент Польщі заявив, що Європа зараз живе в "дуже небезпечні часи"

Кароль Навроцький (Фото: Rafal Guz/ЄРА)

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що тільки президент США Дональд Трамп здатний стримати Володимира Путіна від подальшої агресії проти Європи. Про це вона заявив в інтерв'ю BBC Radio.

Навроцький вважає Трампа "єдиним світовим лідером", здатним ефективно вирішити "проблему загрози" Путіна для Європи і покласти край повномасштабній війні в Україні. Він також переконаний, що американський президент відіграє "ключову роль" у протидії російській загрозі та відновленні миру в регіоні.

Навроцький наголосив, що Путіну не можна довіряти і що Європа має зробити все можливе, щоб підтримати Трампа в його зусиллях щодо припинення агресії Москви проти Києва. Він нагадав інцидент із 20 російськими дронами у вересні 2025 року, які залетіли в повітряний простір Польщі.

Навроцький назвав цю подію "винятковою ситуацією" і заявив, що, на його думку, Росія випробовувала як польську оборону, так і солідарність усього НАТО. Він наголосив, що з 2021 року Польща перебуває у стані гібридної війни з Росією, а Європа зараз живе в "дуже небезпечні часи".