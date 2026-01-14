Президент Польши заявил, что Европа сейчас живет в "очень опасные времена".

Кароль Навроцкий (Фото: Rafal Guz/ ЕРА)

Президент Польши Кароль Навроцький считает, что только президент США Дональд Трамп способен сдержать Владимира Путина от дальнейшей агрессии против Европы. Об этом она заявил в интервью BBC Radio.

Навроцкий считает Трампа "единственным мировым лидером", способным эффективно решить "проблему угрозы" Путина для Европы и положить конец полномасштабной войне в Украине. Он также убежден, что американский президент играет "ключевую роль" в противодействии российской угрозе и восстановлении мира в регионе.

Навроцкий подчеркнул, что Путину нельзя доверять и что Европа должна сделать все возможное, чтобы поддержать Трампа в его усилиях по прекращению агрессии Москвы против Киева. Он напомнил инцидент с 20 российскими дронами в сентябре 2025 года, которые залетели в воздушное пространство Польши.

Навроцкий назвал это событие "исключительной ситуацией" и заявил, что, по его мнении, Россия испытывала как польскую оборону, так и солидарность всего НАТО. Он подчеркнул, что с 2021 года Польша находится в состоянии гибридной войны с Россией, а Европа сейчас живет в "очень опасные времена".