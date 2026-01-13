Россия повредила консульство Польши во время обстрела Одессы
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Польское консульство в Одессе пострадало в результате ночного обстрела со стороны России. Об этом сообщил спикер польского Министерства иностранных дел Мацей Вевиор.
Какие именно повреждения получило здание иностранного дипломатического представительства, он не сообщил. Никто из дипломатов не пострадал.
Вевиор также выразил уважение команде МИД Польши, которая работает в Украине.
Как сообщила Одесская городская военная администрация, враг совершил две волны беспилотных атак на город. Были повреждены больница, детский сад и школа, атакована также и энергетика.
- В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 25 ракет и 293 ударных дрона. Есть попадания на нескольких локациях.
- В частности, враг попал баллистикой по терминалу Нової пошти под Харьковом. Погибли два работника сортировочного центра и два водителя партнера-экспедитора. Среди шестерых раненых – три работника почты и водитель.
- О взрывах и работе ПВО сообщали и в Киеве. После атаки по всему Киеву и в Бучанском районе области снова действуют аварийные отключения света.
Комментарии (0)