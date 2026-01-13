Россия повредила консульство Польши во время обстрела Одессы

Консульство Польши в Одессе (Фото: Думская)

Польское консульство в Одессе пострадало в результате ночного обстрела со стороны России. Об этом сообщил спикер польского Министерства иностранных дел Мацей Вевиор.

Какие именно повреждения получило здание иностранного дипломатического представительства, он не сообщил. Никто из дипломатов не пострадал.

Вевиор также выразил уважение команде МИД Польши, которая работает в Украине.

Как сообщила Одесская городская военная администрация, враг совершил две волны беспилотных атак на город. Были повреждены больница, детский сад и школа, атакована также и энергетика.