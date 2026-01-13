Росія пошкодила консульство Польщі під час обстрілу Одеси

Консульство Польщі в Одесі (Фото: Думська)

Польське консульство в Одесі постраждало внаслідок нічного обстрілу з боку Росії. Про це повідомив речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевіор.

Яких саме пошкоджень зазнала будівля іноземного дипломатичного представництва, він не повідомив. Ніхто з дипломатів не постраждав.

Вевіор також висловив повагу команді МЗС Польщі, яка працює в Україні.

Як повідомила Одеська міська військова адміністрація, ворог здійснив дві хвилі дронових атак на місто. Було пошкоджено лікарню, дитячий садок та школу, атакована також і енергетика.