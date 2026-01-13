Росія пошкодила консульство Польщі під час обстрілу Одеси
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Польське консульство в Одесі постраждало внаслідок нічного обстрілу з боку Росії. Про це повідомив речник польського Міністерства закордонних справ Мацей Вевіор.
Яких саме пошкоджень зазнала будівля іноземного дипломатичного представництва, він не повідомив. Ніхто з дипломатів не постраждав.
Вевіор також висловив повагу команді МЗС Польщі, яка працює в Україні.
Як повідомила Одеська міська військова адміністрація, ворог здійснив дві хвилі дронових атак на місто. Було пошкоджено лікарню, дитячий садок та школу, атакована також і енергетика.
- У ніч проти 13 січня Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударні дрони. Є влучання на кількох локаціях.
- Зокрема, ворог поцілив балістикою по терміналу Нової пошти під Харковом. Загинули двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Серед шістьох поранених – три працівники пошти та водій.
- Про вибухи й роботу ППО повідомляли й у Києві. Після атаки по всьому Києву і в Бучанському районі області знову діють аварійні відключення світла.
