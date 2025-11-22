Президент Польши, делавший антиукраинские заявления, поддержал Киев на фоне нового плана Трампа

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Иллюстратинве фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

На фоне нового мирного плана США президент Польши на фоне нового мирного плана США Кароль Навроцкий заявил, что Украина, с поддержкой Вашингтона и Евросоюза, должна иметь решающий голос в переговорах. Об этом он написал в соцсети X.

По словам политика, новые предложения по прекращению войны должны учитывать тот факт, что Россия является страной, которая не придерживается соглашений.

"Каждый без исключения мирный план, направленный на прекращение войны в Украине, начатой РФ, должен быть принят в Киеве. Именно Украина стала жертвой преступной агрессии [российского диктатора] Путина, и именно украинцы, при поддержке Соединенных Штатов и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах", – написал Навроцкий.

Он добавил, что любые договоренности относительно мира и безопасности в Европе могут быть достигнуты только с участием всех заинтересованных сторон.

"Ценой мира ни в коем случае не может быть достижение стратегических целей агрессором, а агрессором была и есть РФ", – подытожил польский президент.

Следует заметить, что этот политик неоднократно выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО и спекулировал на теме Волынской трагедии.

Ранее президент США Дональд Трамп называл Навроцкого своим союзником.