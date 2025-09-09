МИД ответил на заявление Навроцкого относительно членства Украины в Евросоюзе и НАТО
Министерство иностранных дел приняло во внимание заявления президента Польши Кароля Навроцкого относительно перспектив членства Украины в НАТО и Европейском Союзе. Так ведомство отреагировало на высказывания польского лидера о том, что Украина в состоянии войны не может вступать в НАТО, а вопрос членства в ЕС преждевременный.
"Исходим из понимания, что будущее безопасности Украины неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое будущее – с Евросоюзом. Кроме того, государства-участники "коалиции желающих" недавно согласились, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для Украины", — говорится в заявлении.
В МИД добавили, что членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши.
В ведомстве убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Наоборот, оно стратегически необходимо в контексте агрессии России против Украины и всей европейской системы безопасности.
Украина высоко ценит продемонстрированное Польшей с 2022 года лидерство в поддержке, в частности предоставлении военной помощи, обеспечении эффективной работы логистического хаба для международной помощи, а также гостеприимства для миллионов украинских граждан.
"Убеждены, что эта солидарность польского государства и народа с Украиной сегодня закладывает основу нашего общего европейского будущего. Украина продолжает активно работать со всеми партнерами, в том числе и с Польшей, для достижения стратегической цели – полноправного членства в ЕС и НАТО", — отметили в МИД.
8 сентября Навроцкий в интервью литовскому вещателю LRT сказал, что страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО, потому что это будет означать, что и Польша, и Литва будут в состоянии войны, поэтому эту дискуссию следует отложить.
"Что касается ЕС, мы знаем, что процессы вступления обеих наших стран продолжались много лет, и многие вещи нужно было учитывать, в частности влияние на экономический и бизнес-секторы", — сказал президент Польши, добавив, что дискуссия о членстве Украины в блоке преждевременна.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
- 31 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с Навроцким. Лидеры договорились об обмене визитами.
