МЗС відповіло на заяву Навроцького щодо членства України в Євросоюзі та НАТО

Обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним, вважають у зовнішньополітичному відомстві

Кароль Навроцький (Фото: Kimmo Brandt/EPA)

Міністерство закордонних справ взяло до уваги заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі. Так відомство відреагувало на висловлювання польського лідера про те, що Україна у стані війни не може вступати до НАТО, а питання членства у ЄС передчасне.

"Виходимо з розуміння, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє – з Євросоюзом. Крім того, держави-учасниці "коаліції охочих" нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України", – йдеться у заяві.

В МЗС додали, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, а й для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. Ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі.

У відомстві переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті агресії Росії проти України та всієї європейської системи безпеки.

Україна високо цінує продемонстроване Польщею з 2022 року лідерство у підтримці, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, а також гостинності для мільйонів українських громадян.

"Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього. Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети – повноправного членства в ЄС і НАТО", – зазначили в МЗС.

8 вересня Навроцький в інтерв’ю литовському мовнику LRT сказав, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни, тому цю дискусію слід відкласти.

"Щодо ЄС, ми знаємо, що процеси вступу обох наших країн тривали багато років, і багато речей потрібно було враховувати, зокрема вплив на економічний та бізнес-сектори", – сказав президент Польщі, додавши, що дискусія щодо членства України в блоці передчасна.

28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин з новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".

1 липня Навроцький заявив "з повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.

31 липня Зеленський уперше поговорив телефоном з Навроцьким. Лідери домовилися про обмін візитами.