Президент Польщі, який робив антиукраїнські заяви, підтримав Київ на тлі нового плану Трампа
На тлі нового мирного плану США президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна з підтримкою Вашингтона та Євросоюзу повинна мати вирішальний голос у перемовинах. Про це він написав у соцмережі X.
За словами політика, нові пропозиції стосовно припинення війни повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується угод.
"Кожен без винятку мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, розпочатої РФ, повинен бути прийнятий у Києві. Саме Україна стала жертвою злочинної агресії [російського диктатора] Путіна, і саме українці за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", – написав Навроцький.
Він додав, що будь-які домовленості стосовно миру та безпеки у Європі можуть бути досягнуті лише за участю усіх зацікавлених сторін.
"Ціною миру ні в якому разі не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ", – підсумував польський президент.
Слід зауважити, що цей політик неодноразово виступав проти вступу України до ЄС та НАТО й спекулював на темі Волинської трагедії.
Раніше президент США Дональд Трамп називав Навроцького своїм союзником.
- 21 листопада глава Штатів заявив, що президенту Зеленському доведеться прийняти план, запропонований США, або ж продовжити боротьбу.
- Наступного дня секретар РНБО повідомив, що топчиновники України та США розпочнуть консультації щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди у Швейцарії.
