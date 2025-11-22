Президент Польщі, який робив антиукраїнські заяви, підтримав Київ на тлі нового плану Трампа

Кароль Навроцький та Дональд Трамп (Ілюстративне фото: RADEK PIETRUSZKA / EPA)

На тлі нового мирного плану США президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Україна з підтримкою Вашингтона та Євросоюзу повинна мати вирішальний голос у перемовинах. Про це він написав у соцмережі X.

За словами політика, нові пропозиції стосовно припинення війни повинні враховувати той факт, що Росія є країною, яка не дотримується угод.

"Кожен без винятку мирний план, спрямований на припинення війни в Україні, розпочатої РФ, повинен бути прийнятий у Києві. Саме Україна стала жертвою злочинної агресії [російського диктатора] Путіна, і саме українці за підтримки Сполучених Штатів та країн ЄС повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах", – написав Навроцький.

Він додав, що будь-які домовленості стосовно миру та безпеки у Європі можуть бути досягнуті лише за участю усіх зацікавлених сторін.

"Ціною миру ні в якому разі не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ", – підсумував польський президент.

Слід зауважити, що цей політик неодноразово виступав проти вступу України до ЄС та НАТО й спекулював на темі Волинської трагедії.

Раніше президент США Дональд Трамп називав Навроцького своїм союзником.