Трамп привітав Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником

На думку Трампа, Польща обрала переможця під час виборів президента

Кароль Навроцький і Дональд Трамп (Фото: Білий дім)

Президент США Дональд Трамп привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником. Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social.

"Союзник Трампа перемагає в Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо, Польща, ви обрали переможця", – написав президент США.

Навроцький на початку травня відвідав Вашингтон, де зустрівся з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США.

"Президент Трамп сказав: "Ви переможете". Я сприйняв це як свого роду побажання мені успіху на майбутніх виборах. І після всього цього дня я можу сказати, що американська адміністрація в курсі того, що відбувається у Польщі", – заявляв Навроцький.