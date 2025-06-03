Трамп привітав Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником
Президент США Дональд Трамп привітав новообраного президента Польщі Кароля Навроцького з перемогою та назвав його своїм союзником. Відповідний допис американський лідер опублікував у соцмережі Truth Social.
"Союзник Трампа перемагає в Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо, Польща, ви обрали переможця", – написав президент США.
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Навроцький на початку травня відвідав Вашингтон, де зустрівся з Трампом і держсекретарем Марко Рубіо під час відвідання урочистості з нагоди Національного дня молитви у США.
"Президент Трамп сказав: "Ви переможете". Я сприйняв це як свого роду побажання мені успіху на майбутніх виборах. І після всього цього дня я можу сказати, що американська адміністрація в курсі того, що відбувається у Польщі", – заявляв Навроцький.
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- 2 червня президент Володимир Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – із перемогою на них.