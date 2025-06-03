Трамп поздравил Навроцкого с победой и назвал его своим союзником
Президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой и назвал его своим союзником. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.
"Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя", – написал президент США.
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Навроцкий в начале мая посетил Вашингтон, где встретился с Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжеств по случаю Национального дня молитвы в США.
"Президент Трамп сказал: "Вы победите". Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе происходящего в Польше", – заявлял Навроцкий.
- 1 июня в Польше состоялся второй тур президентских выборов. Экзитполы утверждали, что лидирует проукраинский мэр Варшавы Тшасковский.
- На утро 2 июня на выборах президента Польши с минимальным отрывом победил представитель партии "Право и справедливость" Навроцкий.
- 2 июня президент Владимир Зеленский поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого – с победой на них.