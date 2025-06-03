Трамп поздравил Навроцкого с победой и назвал его своим союзником

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой и назвал его своим союзником. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.

"Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя", – написал президент США.

Навроцкий в начале мая посетил Вашингтон, где встретился с Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжеств по случаю Национального дня молитвы в США.

"Президент Трамп сказал: "Вы победите". Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе происходящего в Польше", – заявлял Навроцкий.