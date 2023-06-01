RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Не лише Вагнер. ЗСУ назвали ПВК, які Росія кинула в бій через "людську кризу"

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 21:25
Не лише Вагнер. ЗСУ назвали ПВК, які Росія кинула в бій через
Російські окупанти (фото: EPA)

У росіян наразі спостерігаються великі проблеми з особовим складом, тому до війни проти України залучається низка приватних військових компаній. Також в хід іде "розконсервована" техніка. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він наголосив, що у росіян наразі "великі проблеми" з особовим складом, тому вони залучають до війни проти України ПВК не лише терористичну організацію Група Вагнера, а і такі як Патріот, Ветерани, Факел, а також так званий бойовий резерв БАРС.

"Зараз у них останнє ноу-хау – вони змушені від людської кризи [залучати] так звані роти Шторм-Z, які при військкоматах формують з людей, які мають проблеми з законом. Ми знаємо весь їхній кадровий склад, ми знаємо потенціал їхнього командування, знаємо озброєння", – сказав Череватий.

За словами речника ЗСУ, росіяни вже дістають старе озброєння з баз зберігання, однак елементи більш сучасного озброєння в них ще теж є.

  • Раніше речник ЗСУ Шершень повідомив, що під Мар'їнку на зміну Шторму-Z зайшли "ахматівці" – вони гарно екіпіровані й наступають за підтримки танків і БТРів, на відміну від попередників, які йшли в атаку здебільшого виключно піхотою.
  • Коментуючи ситуацію під Бахмутом, заступниця міністра оборони Маляр сказала, що "вагнерівцям" важко виходити з цього району – ЗСУ "дуже сильно заважають" їхнім планам.

Дивіться також: Штурмова група 3 ОШБр зачистила окопи від росіян: два відео з Бахмутських околиць

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабахмутротаціяСергій Череватий
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 