Не лише Вагнер. ЗСУ назвали ПВК, які Росія кинула в бій через "людську кризу"

У росіян наразі спостерігаються великі проблеми з особовим складом, тому до війни проти України залучається низка приватних військових компаній. Також в хід іде "розконсервована" техніка. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Він наголосив, що у росіян наразі "великі проблеми" з особовим складом, тому вони залучають до війни проти України ПВК не лише терористичну організацію Група Вагнера, а і такі як Патріот, Ветерани, Факел, а також так званий бойовий резерв БАРС.

"Зараз у них останнє ноу-хау – вони змушені від людської кризи [залучати] так звані роти Шторм-Z, які при військкоматах формують з людей, які мають проблеми з законом. Ми знаємо весь їхній кадровий склад, ми знаємо потенціал їхнього командування, знаємо озброєння", – сказав Череватий.

За словами речника ЗСУ, росіяни вже дістають старе озброєння з баз зберігання, однак елементи більш сучасного озброєння в них ще теж є.

Раніше речник ЗСУ Шершень повідомив, що під Мар'їнку на зміну Шторму-Z зайшли "ахматівці" – вони гарно екіпіровані й наступають за підтримки танків і БТРів, на відміну від попередників, які йшли в атаку здебільшого виключно піхотою.

Коментуючи ситуацію під Бахмутом, заступниця міністра оборони Маляр сказала, що "вагнерівцям" важко виходити з цього району – ЗСУ "дуже сильно заважають" їхнім планам.

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