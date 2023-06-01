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Не только Вагнер. ВСУ назвали ЧВК, которые РФ бросила в бой из-за "человеческого кризиса"

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 21:25
Не только Вагнер. ВСУ назвали ЧВК, которые РФ бросила в бой из-за
Российские оккупанты (фото: EPA)

У россиян наблюдаются большие проблемы с личным составом, поэтому в войну против Украины вовлекаются ряд частных военных компаний. Также в ход идет "расконсервированная" техника. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что у россиян сейчас "большие проблемы" с личным составом, поэтому они привлекают к войне против Украины ЧВК не только террористическую организацию Группа Вагнера, но и такие как Патриот, Ветераны, Факел, а также так называемый боевой резерв БАРС.

"Сейчас у них последнее ноу-хау – они вынуждены из-за человеческого кризиса [задействовать] так называемые роты Шторм-Z, которые при военкоматах формируют из людей, имеющих проблемы с законом. Мы знаем весь их кадровый состав, мы знаем потенциал их командования, знаем вооружение", – сказал Череватый.

По словам спикера ВСУ, россияне уже достают старое вооружение с баз хранения, однако элементы более современного вооружения у них еще тоже есть.

  • Ранее спикер ВСУ Шершень сообщил, что под Марьинку на смену Шторму-Z зашли "ахматовцы" – они хорошо экипированы и наступают при поддержке танков и БТРов, в отличие от предшественников, которые шли в атаку в основном исключительно пехотой.
  • Комментируя ситуацию под Бахмутом, замминистра обороны Маляр сказала, что "вагнеровцам" трудно выходить из этого района – ВСУ "очень сильно мешают" их планам.

Читайте также: Штурмовая группа 3 ОШБр зачистила окопы от россиян: два видео с Бахмутских окрестностей

Оксана Житнюк
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войнабахмутротацияСергей Череватый
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