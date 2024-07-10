Небензя поскаржився, що не побачив "ввічливості" у листі Кислиці в ООН. Той різко відповів

Кислиця назвав Небендзю нелегітимним президентом Радбезу ООН й наголосив, що ніколи не звертатиметься до нього як до такого

Сергій Кислиця (Фото: Jastin Lane/EPA)

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця відповів російському "колезі" Василю Небендзі на його заяву, що нібито українська делегація направила лист про свою участь у засіданні Ради Безпеки ООН з грубим порушенням правил та не дотрималась ввічливості.

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За словами Небендзі, Кислиця нібито неправильно адресував листа із запитом на участь у засіданні – не представнику країни, що головує, тобто Росії, а Радбезу загалом.

"А от листи Польщі та Європейського Союзу містять всі необхідні елементи – звернення до голови Радбезу ООН з протокольними формами ввічливості. Ми інформуємо членів Ради про запит, який надійшов від України. Хочу зазначити, ми не бачимо проблем в тому, щоб допустити її до участі в засіданні як країну, інтереси якої розглядають на порядку денному", – заявив Небендзя.

Кислиця у соціальній мережі X назвав Небендзю нелегітимним президентом Радбезу й наголосив, що ніколи не звертатиметься до нього як до такого.

"Ви займаєте місце, захоплене Росією незаконно, і єдине належне вам місце, до того як ви потрапите безпосередньо у пекло, в обхід чистилища, – це лава підсудних", – написав Кислиця, додавши текст внутрішніх правил ООН, які підтверджують правильність оформлення листа-запиту.

Постійний представник України при ООН згадав правило 37, в якому йдеться, що будь-який член організації може бути запрошений взяти участь у засіданні без права голосу в обговоренні будь-якого питання, коли на ньому торкаються його інтересів або коли член ООН доводить питання до відома Радбезу відповідно до статті 35 (1) Хартії. Кислиця зазначив, що про лист до голови там не йдеться.

"Я ніколи не буду читати лекції спільникам військових злочинців, чий бос відкрито відкидає правила або практики, прикидаючись "захисником" Статуту ООН" – заявив Кислиця.

Фото: X-акаунт Сергія Кислиці

9 липня Рада Безпеки ООН зібралась на ініційоване Україною термінове засідання через масовану ракетну атаку Росії по українських регіонах, зокрема по дитячій лікарні Охматдит.

Надвечір того ж дня РФ запустила по Україні ракети прямо в час проведення засідання Радбезу ООН через російську атаку 8 липня.

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