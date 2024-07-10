Небензя пожаловался, что не увидел "вежливости" в письме Кислицы в ООН. Тот резко ответил

Кислица назвал Небендзю нелегитимным президентом Совбеза ООН и подчеркнул, что никогда не будет обращаться к нему как таковому

Сергей Кислица (Фото: Jastin Lane/EPA)

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица ответил российскому "коллеге" Василию Небендзи на его заявление, что якобы украинская делегация направила письмо о своем участии в заседании Совета Безопасности ООН с грубым нарушением правил и не придерживалась вежливости.

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По словам Небендзи, Кислица якобы неправильно адресовал письмо с запросом на участие в заседании – не представителю председательствующей страны, то есть России, а Совбезу в целом.

"А вот письма Польши и Европейского Союза содержат все необходимые элементы – обращение к председателю Совбеза ООН с протокольными формами вежливости. Мы информируем членов Совета о поступившем от Украины запросе. Хочу отметить, мы не видим проблем в том, чтобы допустить ее к участию в заседании как страну, интересы которой рассматривают на повестке дня", – заявил Небендзя.

Кислица в социальной сети X назвал Небендзю нелегитимным президентом Совбеза и подчеркнул, что никогда не будет обращаться к нему как к такому.

"Вы занимаете место, захваченное Россией незаконно, и единственное принадлежащее вам место, прежде чем вы попадете непосредственно в ад, в обход чистилища, — это скамья подсудимых", — написал Кислица, добавив текст внутренних правил ООН, подтверждающих правильность оформления письма-запроса.

Постоянный представитель Украины при ООН упомянул правило 37, в котором говорится, что любой член организации может быть приглашен принять участие в заседании без права голоса в обсуждении любого вопроса, когда на нем затрагивают его интересы или когда член ООН доводит вопрос до сведения Совбеза в соответствии со статьей 35(1) Хартии. Кислица отметил, что о письме к главе там речь не идет.

"Я никогда не буду читать лекции подельникам военных преступников, чей босс открыто отвергает правила или практики, притворяясь "защитником" Устава ООН" – заявил Кислица.

Фото: X-аккаунт Сергея Кислицы

9 июля Совет Безопасности ООН собрался на инициированное Украиной срочное заседание из-за массированной ракетной атаки России по украинским регионам, в частности, по детской больнице Охматдет.

К вечеру того же дня РФ запустила по Украине ракеты прямо во время проведения заседания Совбеза ООН из-за российской атаки 8 июля.

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