9 июля Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собрался на инициированное Украиной срочное заседание из-за массированной ракетной атаки России по украинским регионам, в том числе по детской больнице Охматдет. Постпред России при ООН Василий Небензя уже на старте заседания выдал очередное пропагандистское заявление, назвав США "спонсором" Украины. Трансляцию ведет Суспильне.

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Совбез ООН в течение этого месяца возглавляет Россия.

Небензя, открывая заседание, заявил, что в секретариат 8 июля поступило письмо от представителя Украины с просьбой предоставить право выступить на заседании, однако запрос якобы был оформлен неправильно.

Небензя сказал, что Украина все же будет допущена к выступлению, но только потому, что об этом также попросили в США.

"Очень жаль, что Украина не может действовать самостоятельно, даже в таком сугубо процедурном мероприятии, как участие в Совбезе ООН, даже в этом ею руководит ее спонсор", – заявил Небензя.

8 июля утром Россия запустила по Охматдету ракету Х-101. В тот момент атаки там находились 627 детей: большинство из них выписали домой, 94 перевели в другие больницы.

Один корпус Охматдета полностью разрушен, четыре серьезно повреждены. В СБУ заявили, что РФ целенаправленно атаковала именно детскую больницу.

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