Украина инициирует созыв Совбеза ООН. В нем председательствует Россия

Владимир Зеленский отметил, что РФ распространяет ложную информацию, якобы удар по Охматдету был вызван работой украинского ПВО

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина инициирует созыв заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за массированной ракетной атаки России по украинским регионам, в том числе удара по детской больнице Охматдет. Об этом на совместном с премьер-министром Польши Дональдом Туском брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что Россия распространяет ложную информацию, что якобы удар по Охматдету был вызван работой украинской противовоздушной обороны. Но Зеленский подчеркнул, что в сети есть видео, которые демонстрируют, что это был прямой ракетный удар по детскому медицинскому учреждению.

Глава государства призвал работать вместе, чтобы привлечь к ответственности РФ за террор и российского диктатора Владимира Путина – за приказы наносить удары.

"На все, что с ним пытаются говорить о мире, Россия отвечает ударами по домам и больницам. Именно поэтому мы можем только принудить Россию к миру, только вместе мы можем это сделать, каждый, кто действительно стремится к миру. Для этого нужна достаточная поддержка, достаточная решительность и настоящие совместные действия", — сказал Зеленский.

1 июля Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН. Роль главы Совбеза передается раз в месяц между 15 постоянными и непостоянными членами. Последний раз РФ председательствовала в апреле 2023 года.

Постоянные члены Совбеза ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – ей место перешло от Советского Союза) имеют право вето – то есть одна из пяти стран может отвергнуть проект любых содержательных резолюций организации. Фактически это делает невозможным эффективную работу Совбеза в решении части мировых проблем.

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. В результате удара погибли два человека.

В Кривом Роге россияне убили 10 человек, еще более 40 получили ранения.

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