Україна ініціює скликання Радбезу ООН. В ньому головує Росія

Володимир Зеленський зазначив, що РФ поширює неправдиву інформацію, нібито удар по Охматдиту був спричинений роботою української ППО

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна ініціює скликання засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй через масовану ракетну атаку Росії по українських регіонах, зокрема удар по дитячій лікарні Охматдит. Про це на спільному з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Україна зараз ініціює скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з російським ударом по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія поширює неправдиву інформацію, що нібито удар по Охматдиту був спричинений роботою української протиповітряної оборони. Але Зеленський наголосив, що в мережі є відео, які демонструють, що це був прямий ракетний удар по дитячому медичному закладу.

Глава держави закликав працювати разом, щоби притягти до відповідальності РФ за терор і російського диктатора Володимира Путіна – за накази завдавати ударів.

"На все, що з ним намагаються обговорювати про мир, Росія відповідає ударами по будинках та по лікарнях. Саме тому ми можемо тільки примусити Росію до миру, лише разом ми можемо це зробити, кожен у світі, хто справді прагне миру. Для цього потрібна достатня підтримка, достатня рішучість і справді спільні дії", – сказав Зеленський.

1 липня Росія на місяць очолила Раду Безпеки ООН. Роль голови Радбезу передається раз на місяць між 15 постійними та непостійними членами. Востаннє РФ головувала у квітні 2023 року.

Постійні члени Радбезу ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія — їй місце перейшло від Радянського Союзу) мають право вето — тобто одна з п'яти країн може відкинути проєкт будь-яких змістовних резолюцій організації. Фактично це унеможливлює ефективну роботу Радбезу у розв'язанні частини світових проблем.

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Внаслідок удару загинули двоє людей.

У Кривому Розі росіяни вбили 10 людей, ще понад 40 отримали поранення.

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