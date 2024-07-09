9 липня Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй зібралась на ініційоване Україною термінове засідання через масовану ракетну атаку Росії по українських регіонах, зокрема по дитячій лікарні Охматдит. Постпред Росії при ООН Василь Небензя вже на старті засідання видав чергову пропагандистську заяву, назвавши США "спонсором" України. Трансляцію веде Суспільне.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Радбез протягом цього місяця очолює Росія.

Небензя, відкриваючи засідання, заявив, що до секретаріату 8 липня надійшов лист від представника України із проханням надати право виступити на засіданні, однак запит нібито було оформлено неправильно.

Небензя сказав, що Україну все ж буде допущено до виступу, але тільки тому, що про це також попросили у США.

"Дуже шкода, що Україна не може діяти самостійно, навіть у такому суто процедурному заході, як участь у Радбезі ООН, навіть у цьому нею керує її спонсор", – заявив Небензя.

8 липня зранку Росія запустила по Охматдиту ракету Х-101. На момент атаки там перебували 627 дітей: більшість з них виписали додому, 94 перевели в інші лікарні.

Один корпус Охматдиту повністю зруйнований, чотири серйозно пошкоджені. В СБУ заявили, що РФ цілеспрямовано атакувала саме дитячу лікарню.

Дивіться також: "Побачив, що летять двері". Подробиці удару Росії по Охматдиту – фоторепортаж