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Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 20:05
Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі енергетичні об'єкти мають повернутись під контроль держави. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами президента, деякі енергетичні та стратегічні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не уникнути ризиків.

Зеленський пояснив, що Україна має пройти майбутню зиму, щоб уникнути енергетичної кризи, яка послабила б країну, зокрема, і на фронті.

"Якщо люди в окопах, а їхні діти, жінки, вони не знають, що робити, коли світла немає, води немає, життя немає, по суті... Він повинен думати і не ділити свій мозок на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися І якщо це можна – сконцентруватися на перемозі, на полі бою. І це дуже важливо. І цей розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а можливість цього розфокусу та розколу держави. Все що я повинен робити. Тому деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків", – сказав Зеленський.

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Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийенергетика
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