Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі енергетичні об'єкти мають повернутись під контроль держави. Про це глава держави сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами президента, деякі енергетичні та стратегічні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не уникнути ризиків.

Зеленський пояснив, що Україна має пройти майбутню зиму, щоб уникнути енергетичної кризи, яка послабила б країну, зокрема, і на фронті.

"Якщо люди в окопах, а їхні діти, жінки, вони не знають, що робити, коли світла немає, води немає, життя немає, по суті... Він повинен думати і не ділити свій мозок на все. Сім'я дуже важлива, але треба сконцентруватися І якщо це можна – сконцентруватися на перемозі, на полі бою. І це дуже важливо. І цей розфокус, якщо він є завдяки тим чи іншим бізнесменам, я повинен його знищити. Не бізнесмена, а можливість цього розфокусу та розколу держави. Все що я повинен робити. Тому деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків", – сказав Зеленський.

Укренерго закінчило ремонт 80% магістральних мереж, а високовольтні підстанції відновлено до довоєнного стану. Крім ремонту, створюється "багаторівневий захист енергетичних об'єктів".

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький заявив, що Росія стежить за енергетичною інфраструктурою України, розглядаючи варіант завдання за нею ударів, щоб з осені занурити Україну в блекаут.

Читайте також: Розбір | В очікуванні нових ударів. Який план в України на зиму

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.