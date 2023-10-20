Нетаньягу не відмовляв Зеленському у візиті, Ізраїль попросив приїхати пізніше — Кулеба
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не відмовляв у візиті президенту Володимиру Зеленському, а попросив приїхати пізніше. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю каналу France 24.
За його словами, пропозиція про візит солідарності не була відхилена Єрусалимом.
"Ізраїль просив провести цей візит на пізнішому етапі", – заявив Кулеба.
Він зазначив, що Росія підтримує ХАМАС та намагається відвернути увагу світу від України війною в Ізраїлі.
Дипломат заявив, що перед атакою терористів на Ізраїль в Україні спостерігалася активізація російської пропаганди арабською мовою, а також переміщення російських супутників ближче до Близького Сходу.
"Але найголовніше, Росія намагається змінити всю історію про війну в Україні. У політичному відношенні Росія справді виграє від війни на Близькому Сході", – резюмував глава МЗС.
- Західні лідери, зокрема президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, заявили, що Росія та ХАМАС прагнуть знищити "сусідню демократію".
- Президент Володимир Зеленський на початку року заявив, що Україна не допустить повномасштабної Третьої світової.
- Секретар РНБО Данілов вважає, що війна в Ізраїлі – не остання, що сколихне світ найближчим часом.
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