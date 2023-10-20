Нетаньягу не відмовляв Зеленському у візиті, Ізраїль попросив приїхати пізніше — Кулеба

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу не відмовляв у візиті президенту Володимиру Зеленському, а попросив приїхати пізніше. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю каналу France 24.

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За його словами, пропозиція про візит солідарності не була відхилена Єрусалимом.

"Ізраїль просив провести цей візит на пізнішому етапі", – заявив Кулеба.

Він зазначив, що Росія підтримує ХАМАС та намагається відвернути увагу світу від України війною в Ізраїлі.

Дипломат заявив, що перед атакою терористів на Ізраїль в Україні спостерігалася активізація російської пропаганди арабською мовою, а також переміщення російських супутників ближче до Близького Сходу.

"Але найголовніше, Росія намагається змінити всю історію про війну в Україні. У політичному відношенні Росія справді виграє від війни на Близькому Сході", – резюмував глава МЗС.

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