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Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите, Израиль попросил приехать позже — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 13:23
Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите, Израиль попросил приехать позже — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не отказывал в визите президенту Владимиру Зеленскому, а попросил приехать позже. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью каналу France 24.

По его словам, предложение о визите солидарности не было отклонено Иерусалимом. 

"Израиль просил провести этот визит на более позднем этапе", — заявил Кулеба.

Он отметил, что Россия поддерживает ХАМАС и пытается отвлечь внимание мира от Украины войной в Израиле. 

Дипломат заявил, что перед атакой террористов на Израиль в Украине наблюдалась активизация российской пропаганды на арабском языке, а также перемещение российских спутников ближе к Ближнему Востоку. 

"Но самое главное, Россия пытается изменить всю историю о войне в Украине. В политическом отношении Россия действительно выигрывает от войны на Ближнем Востоке", — резюмировал глава МИД.

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Дмитрий Гриниченко
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