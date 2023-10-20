Нетаньяху не отказывал Зеленскому в визите, Израиль попросил приехать позже — Кулеба
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не отказывал в визите президенту Владимиру Зеленскому, а попросил приехать позже. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью каналу France 24.
По его словам, предложение о визите солидарности не было отклонено Иерусалимом.
"Израиль просил провести этот визит на более позднем этапе", — заявил Кулеба.
Он отметил, что Россия поддерживает ХАМАС и пытается отвлечь внимание мира от Украины войной в Израиле.
Дипломат заявил, что перед атакой террористов на Израиль в Украине наблюдалась активизация российской пропаганды на арабском языке, а также перемещение российских спутников ближе к Ближнему Востоку.
"Но самое главное, Россия пытается изменить всю историю о войне в Украине. В политическом отношении Россия действительно выигрывает от войны на Ближнем Востоке", — резюмировал глава МИД.
- Западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, заявили, что Россия и ХАМАС стремятся уничтожить "соседнюю демократию".
- Президент Владимир Зеленский в начале года заявил, что Украина не допустит полномасштабной Третьей мировой.
- Секретарь СНБО Данилов считает, что война в Израиле – не последняя, что всколыхнет мир в ближайшее время.
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