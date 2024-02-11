"Невже ви вірите Путіну?" Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з Росією
Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з Росією, попри заяву Володимира Путіна щодо відсутності намірів нападати на країни НАТО. Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю німецькому агентству dpa.
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"Ми не мінятимемо наші плани тільки тому, що Путін дав інтерв'ю одному журналісту. Невже ви вірите Володимиру Путіну після того, що він говорив і як поводився всі ці роки?" – сказав Певкур (цитата – за Tagesschau).
Він нагадав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія також категорично заперечувала можливість нападу.
"Ми просто підвищуємо нашу готовність. І це мають робити всі. Не лише тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах", – сказав естонський міністр.
- Естонія разом із сусідніми Латвією та Литвою планують протягом найближчих років побудувати спільну лінію оборони. На території Естонії передбачається обладнати до 600 бункерів, починаючи з 2025 року. У таких бункерах буде місце для взводу солдат, тобто близько десяти осіб.
- Оборонні споруди встановлюють в рамках нової концепції самооборони НАТО, яка передбачає захист з перших метрів території, бо після звірств Росії в окупованих нею районах України, від Бучі та Ірпеня до Маріуполя та Херсона, прикордонні країни НАТО, такі як Польща та країни Балтії, не хочуть ризикувати.