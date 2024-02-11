"Невже ви вірите Путіну?" Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з Росією

Примирливі слова Путіна щодо НАТО в інтерв'ю Такеру Карлсону не змусять Естонію відмовитися від будівництва фортифікацій на кордоні з Росією

Ханно Певкур (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Естонія продовжить будувати лінію оборони на кордоні з Росією, попри заяву Володимира Путіна щодо відсутності намірів нападати на країни НАТО. Про це сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю німецькому агентству dpa.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми не мінятимемо наші плани тільки тому, що Путін дав інтерв'ю одному журналісту. Невже ви вірите Володимиру Путіну після того, що він говорив і як поводився всі ці роки?" – сказав Певкур (цитата – за Tagesschau).

Він нагадав, що за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну Росія також категорично заперечувала можливість нападу.

"Ми просто підвищуємо нашу готовність. І це мають робити всі. Не лише тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах", – сказав естонський міністр.