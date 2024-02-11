"Неужели вы верите Путину?" Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией

Примирительные слова Путина по поводу НАТО в интервью Такеру Карлсону не заставят Эстонию отказаться от строительства укреплений на границе с Россией

Ханно Певкур (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с Россией, несмотря на заявление Владимира Путина об отсутствии намерений нападать на страны НАТО. Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью немецкому агентству dpa.

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"Мы не будем менять наши планы, только потому, что Путин дал интервью одному журналисту. Неужели вы верите Владимиру Путину после того, что он говорил и как вел себя все эти годы?" – сказал Певкур (цитата – по Tagesschau).

Он напомнил, что за несколько дней до полномасштабного вторжения в Украину Россия также категорически отрицала возможность нападения.

"Мы просто повышаем нашу готовность. И это должно делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех других странах", — сказал эстонский министр.