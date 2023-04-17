UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО меняет концепцию самообороны, будет защищать своих членов с границы и 1-го дня – NYT

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 18:22
НАТО меняет концепцию самообороны, будет защищать своих членов с границы и 1-го дня – NYT - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - пресс-служба НАТО)

Полномасштабное вторжение России в Украину побудило страны НАТО пересмотреть концепцию самообороны альянса и готовиться к боевым действиям на границах блока. Об этом говорится в статье The New York Times.

Ранее в НАТО считалось, что в случае вторжения России государство-член попытается продержаться до тех пор, пока союзные силы, в основном базирующиеся в США, не придут ему на помощь и не нанесут ответный удар россиянам.

Но после зверств России в оккупированных ею районах Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона, пограничные страны НАТО, такие как Польша и страны Балтии, не хотят рисковать.

В этих государствах подчеркивают, что в первые дни полномасштабного вторжения российские войска захватили территорию больше чем некоторые прибалтийские страны.

Страны Центральной и Восточной Европы настаивают, что необходимо защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня вражеского вторжения.

Альянс поставит больше войск под непосредственный контроль командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который также командует американскими силами в Европе.

Впервые со времен холодной войны восточноевропейские страны будут точно знать, что именно НАТО сделает для их защиты – что каждая из них должна быть в состоянии сделать для себя и как другие страны будут помогать. Западные страны в альянсе будут знать, куда нужно направить свои силы и как туда добраться.

Планирование в НАТО станет более требовательным и конкретным, страны будут отчитываться о своих вооружениях, а планировщики НАТО укажут им, чего не хватает, а что можно сократить.

Так например, Дания получила указание прекратить тратить деньги на строительство подводных лодок, а Канада – предоставить самолеты-дозаправщики.

Страны могут не соглашаться, но они должны будут отстаивать свои планы перед всеми членами НАТО. Если все остальные союзники согласятся, что план страны неадекватен, они могут проголосовать за принудительную адаптацию в так называемом "консенсусе минус один".

НАТО планирует расширить свои силы вдоль восточной границы до бригадного размера, то есть разместить от 4000 до 5000 военнослужащих в каждой пограничной стране.

Военный штаб НАТО в Европе будет превращен в главное стратегическое и боевое командование.

Там будут разрабатывать планы альянса по интеграции и развертыванию союзных войск, включая кибернетические, космические и морские силы, в различных непредвиденных обстоятельствах. Они могут варьироваться от планирования гибридной войны до региональной войны, которая выходит из-под контроля, вплоть до полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия.

Читайте также: Дуда: Любой, кто призывает прекратить помощь Украине, хочет, чтобы Россия победила

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война нато
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 