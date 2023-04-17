НАТО меняет концепцию самообороны, будет защищать своих членов с границы и 1-го дня – NYT

Полномасштабное вторжение России в Украину побудило страны НАТО пересмотреть концепцию самообороны альянса и готовиться к боевым действиям на границах блока. Об этом говорится в статье The New York Times.

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Ранее в НАТО считалось, что в случае вторжения России государство-член попытается продержаться до тех пор, пока союзные силы, в основном базирующиеся в США, не придут ему на помощь и не нанесут ответный удар россиянам.

Но после зверств России в оккупированных ею районах Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона, пограничные страны НАТО, такие как Польша и страны Балтии, не хотят рисковать.

В этих государствах подчеркивают, что в первые дни полномасштабного вторжения российские войска захватили территорию больше чем некоторые прибалтийские страны.

Страны Центральной и Восточной Европы настаивают, что необходимо защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня вражеского вторжения.

Альянс поставит больше войск под непосредственный контроль командующего Объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, который также командует американскими силами в Европе.

Впервые со времен холодной войны восточноевропейские страны будут точно знать, что именно НАТО сделает для их защиты – что каждая из них должна быть в состоянии сделать для себя и как другие страны будут помогать. Западные страны в альянсе будут знать, куда нужно направить свои силы и как туда добраться.

Планирование в НАТО станет более требовательным и конкретным, страны будут отчитываться о своих вооружениях, а планировщики НАТО укажут им, чего не хватает, а что можно сократить.

Так например, Дания получила указание прекратить тратить деньги на строительство подводных лодок, а Канада – предоставить самолеты-дозаправщики.

Страны могут не соглашаться, но они должны будут отстаивать свои планы перед всеми членами НАТО. Если все остальные союзники согласятся, что план страны неадекватен, они могут проголосовать за принудительную адаптацию в так называемом "консенсусе минус один".

НАТО планирует расширить свои силы вдоль восточной границы до бригадного размера, то есть разместить от 4000 до 5000 военнослужащих в каждой пограничной стране.

Военный штаб НАТО в Европе будет превращен в главное стратегическое и боевое командование.

Там будут разрабатывать планы альянса по интеграции и развертыванию союзных войск, включая кибернетические, космические и морские силы, в различных непредвиденных обстоятельствах. Они могут варьироваться от планирования гибридной войны до региональной войны, которая выходит из-под контроля, вплоть до полномасштабного конфликта с применением ядерного оружия.

Дуда заявил, что для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.

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Наталія Медведєва

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