Миколаїв був атакований росіянами вночі. Працювала ППО, була "досить серйозна" пожежа
18.07.2023, 07:22
Миколаїв (Фото: скриншот з відео)
Російські окупанти атакували Миколаїв у ніч на 18 липня, після чого на одному з об'єктів міста почалася пожежа. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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Повітряна тривога в обласному центрі була оголошена о 01:30 і тривала майже дві години — до 03:25.
За словами Сєнкевича, у місті працювала протиповітряна оборона, проте про її результати розкажуть військові.
Він зазначив, що на одному з об'єктів Миколаєва виникла "досить серйозна" пожежа, працювали рятувальники.
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