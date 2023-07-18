Миколаїв був атакований росіянами вночі. Працювала ППО, була "досить серйозна" пожежа

Російські окупанти атакували Миколаїв у ніч на 18 липня, після чого на одному з об'єктів міста почалася пожежа. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Повітряна тривога в обласному центрі була оголошена о 01:30 і тривала майже дві години — до 03:25.

За словами Сєнкевича, у місті працювала протиповітряна оборона, проте про її результати розкажуть військові.

Він зазначив, що на одному з об'єктів Миколаєва виникла "досить серйозна" пожежа, працювали рятувальники.

Пізно ввечері 15 липня в Запоріжжі прогримів потужний вибух (до цього ЗСУ попередили про російські Ту-22М3, носії ракет Х-22, які злетіли з аеродрому "Моздок" на Північному Кавказі).

Вечір 4 липня 2023 року в окупованій Макіївці поруч із Донецьком пройшов із потужними вибухами – відео "гриба".

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