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Миколаїв був атакований росіянами вночі. Працювала ППО, була "досить серйозна" пожежа

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 07:22
Миколаїв був атакований росіянами вночі. Працювала ППО, була
Миколаїв (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Миколаїв у ніч на 18 липня, після чого на одному з об'єктів міста почалася пожежа. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Повітряна тривога в обласному центрі була оголошена о 01:30 і тривала майже дві години — до 03:25.

За словами Сєнкевича, у місті працювала протиповітряна оборона, проте про її результати розкажуть військові.

Він зазначив, що на одному з об'єктів Миколаєва виникла "досить серйозна" пожежа, працювали рятувальники.

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Дмитро Гриниченко
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війнаобстрілимиколаївппоОлександр Сєнкевич
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