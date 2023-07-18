Николаев был атакован россиянами ночью. Работала ПВО, был "достаточно серьезный" пожар
18.07.2023, 07:22
Николаев (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Николаев в ночь на 18 июля, после чего на одном из объектов города начался пожар. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
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Воздушная тревога в областном центре была объявлена в 01:30 и продолжалась почти два часа — до 03:25.
По словам Сенкевича, в городе работала противовоздушная оборона, однако о ее результатах расскажут военные.
Он отметил, что на одном из объектов Николаева возник "довольно серьезный" пожар, работали спасатели.
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