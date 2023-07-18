Николаев был атакован россиянами ночью. Работала ПВО, был "достаточно серьезный" пожар

Российские оккупанты атаковали Николаев в ночь на 18 июля, после чего на одном из объектов города начался пожар. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Воздушная тревога в областном центре была объявлена в 01:30 и продолжалась почти два часа — до 03:25.

По словам Сенкевича, в городе работала противовоздушная оборона, однако о ее результатах расскажут военные.

Он отметил, что на одном из объектов Николаева возник "довольно серьезный" пожар, работали спасатели.

Поздно вечером 15 июля в Запорожье прогремел мощный взрыв (до этого ВСУ предупредили о российских Ту-22М3, носителях ракет Х-22, взлетевших с аэродрома "Моздок" на Северном Кавказе).

Вечер 4 июля 2023 года в оккупированной Макеевке рядом с Донецком прошел с мощными взрывами – видео "гриба".

Почитайте историю "Донбасс скоро вернется": художник Сергей Захаров о плене и украинском Донецке.

Читайте также: Пентагон спросили, помогли бы F-16 с контрнаступлением. Ответ генерала: Условия неидеальны

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.