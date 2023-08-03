Нічна атака дронів. На підльоті до Києва збито близько 15 "шахедів" – КМВА

Вночі 3 серпня Росія атакувала Київ іранськими дронами Shahed. На підльоті до столиці сили протиповітряної оборони знищили близько 15-ти ударних безпілотників. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей", – йдеться у повідомленні.

За інформацією на 05:30, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань, дані уточнюються.

Увечері 2 серпня армія РФ запустила з аеродрому "Сеща" в Брянській області дрони-камікадзе Shahed-136, які ближче до півночі залетіли до Чернігівської області, а потім і до Київської. У перші години 3 серпня по цих барражуючих боєприпасах працювала ППО України.

Міністр оборони Резніков показав FPV-дрон-камікадзе, який офіційно стає в експлуатацію у ЗСУ.

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