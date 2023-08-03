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Нічна атака дронів. На підльоті до Києва збито близько 15 "шахедів" – КМВА

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 06:04
Нічна атака дронів. На підльоті до Києва збито близько 15
Мисливці за "шахедами" (фото - Нацгвардія)

Вночі 3 серпня Росія атакувала Київ іранськими дронами Shahed. На підльоті до столиці сили протиповітряної оборони знищили близько 15-ти ударних безпілотників. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів "Shahed" по Києву. І знов, як вчора – атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києв було виявлено та знищено майже півтора десятка  повітряних цілей", – йдеться у повідомленні.

За інформацією на 05:30, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань, дані уточнюються.

Увечері 2 серпня армія РФ запустила з аеродрому "Сеща" в Брянській області дрони-камікадзе Shahed-136, які ближче до півночі залетіли до Чернігівської області, а потім і до Київської. У перші години 3 серпня по цих барражуючих боєприпасах працювала ППО України.

Читайте також: Зеленський дав завдання дипломатам шукати ППО у всьому світі: підійдуть навіть С-300

Наталія Медведєва
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війнакиївдронКМВАShahed
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